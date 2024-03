Le Real Madrid hausse le ton, Deschamps approuve

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Certains joueurs de Didier Deschamps souhaitent pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 l'été prochain. Mais les clubs auront le dernier mot et le Real Madrid n'a pas manqué de le faire savoir.

L'équipe de France de Didier Deschamps aura fort à faire l'été prochain avec l'Euro 2024. Quelques semaines plus tard, ce sont les hommes de Thierry Henry qui seront au centre de l'attention lors des Jeux Olympiques. Une compétition prestigieuse que certains joueurs français veulent jouer. C'est le cas de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouameni. Cependant, le Real Madrid ne compte pas se laisser faire et a averti la Fédération Française de Football que la porte était fermée. Une décision dure mais que comprend aisément Didier Deschamps.

Didier Deschamps s'avoue vaincu

💬 Didier Deschamps s’exprime sur le refus du Real Madrid de libérer ses joueurs pour les JO : « Il y a un décideur, c’est l’employeur. À partir du moment où c’est hors date FIFA si c’est non, c’est non. »

Lors d'une conférence de presse organisée en marge du rassemblement de l'équipe de France ce lundi, le sélectionneur tricolore n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Je suis au courant depuis mal de temps de la position du Real Madrid. Mais comme je vous l'ai dit et Thierry Henry. Il n'y a qu'un décideur, un ultime décideur : c'est le club. A partir du moment où c'est hors date FIFA, si c'est non, c'est non », a notamment indiqué Didier Deschamps, qui ne veut pas en vouloir au Real Madrid ou à un autre club en cas de décision défavorable. Ce serait en tout cas un gros coup dur pour Thierry Henry de ne pas pouvoir compter sur des éléments pouvant apporter un vrai plus à son équipe pour les JO. Le sélectionneur des Espoirs veut tout tenter pour convaincre le Real Madrid de changer sa décision, comme il l'a lui-aussi indiqué ce lundi. Ce n'est pas gagné, la saison prochaine étant riche en matchs à disputer. Le Real Madrid, qui devrait compter Mbappé dans ses rangs, veut pouvoir compter sur lui dès les premières rencontres de Liga.