EdF ‍: Griezmann imite Zidane, il prépare un coup énorme

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale il y a une semaine. Mais un potentiel retour de l’ex-meneur de jeu de l’Equipe de France d’ici la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis n’est pas totalement impossible.

Son annonce a surpris tout le monde. Personne ne s’y attendait et pourtant, Antoine Griezmann a fait savoir la semaine dernière la fin de sa carrière internationale. D’un coup, à quelques jours d’une liste pour les matchs du mois d’octobre, le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid a mis un terme à son aventure avec l'Equipe de France. Un énorme coup dur pour Didier Deschamps, qui ne s’attendait pas à une telle décision de la part de son vice-capitaine. Mais si une réelle fatigue physique et mentale est à l’origine de ce choix, ce ne sont pas les seules raisons qui ont poussé Antoine Griezmann à dire stop aux Bleus selon Romain Molina. Dans sa dernière vidéo YouTube, le journaliste révèle que le cas « Grizou » est avant tout une histoire d’ego, l’attaquant madrilène ayant été vexé de ne pas être nommé capitaine au profit de Kylian Mbappé.

EdF : Il y a 5 ans, Deschamps suppliait Griezmann https://t.co/HgBvrwH5BC — Foot01.com (@Foot01_com) October 6, 2024

De plus, Griezmann a très mal vécu son déclassement durant l’Euro, où il a joué sur un côté avant carrément d’être relégué sur le banc, notamment pour la demi-finale contre l'Espagne. Pour toutes ces raisons, l’ancien n°7 de l’Equipe de France a préféré se retirer, mais un come-back à la manière d’un certain Zinedine Zidane n’est pas à exclure selon le journaliste. Au contraire, Antoine Griezmann n’attend que ça. « Le timing de son annonce n’a aucun sens, que ce soit pour lui ou pour l’Equipe de France, une semaine avant un rassemblement, c’est un désastre. Cette situation arrive car l’Equipe de France et la FFF, c’est le pilotage automatique. Mais c’est avant tout un problème d’egos car chez les Bleus, on ne gère plus ces problèmes d’egos. Il avait déjà menacé de partir car il estime qu’il n’a jamais eu la reconnaissance qu’il mérite » explique Romain Molina avant de poursuivre.

Griezmann envisage déjà son retour ?

« Griezmann pensait qu’il allait être capitaine, il n’a pas compris que le jeu ne passe plus par lui, qu’il soit isolé sur un côté, il a vécu tout ça comme un désaveu. Mais toutes les personnes que j’ai sollicité m’ont dit que Griezmann n’attendait qu’un truc, que ça ne se passe pas bien en Equipe de France, qu’on le rappelle et qu’il fasse un come-back à la Zidane. On est clairement sur un problème d’ego » a livré le journaliste dans sa dernière vidéo. Un potentiel retour d’Antoine Griezmann ferait énormément de bruit et comblerait sans doute de bonheur les supporters de l’Equipe de France. Mais ce serait surtout un énorme camouflet pour Didier Deschamps, dont la gestion est de plus en plus critiquée. Et ce n’est pas cette affaire Griezmann qui va arranger la situation.