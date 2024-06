EdF ‍: Griezmann entré en touriste, il est détruit en direct

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dominatrice pendant une bonne partie du match, la France a finalement concédé le nul contre la Pologne. Un résultat dû à une fin de match mal gérée. Entré à l'heure de jeu, Antoine Griezmann est directement ciblé.

Que de gâchis pour les Bleus. Nettement supérieure à la Pologne sur le papier, la France n'a pas réussi à prendre le dessus sur le dernier du groupe D ce mardi soir. Les regrets étaient d'autant plus forts que l'équipe de Deschamps a trouvé la faille en seconde période, menant pendant 25 minutes. Difficile de prévoir ensuite la faute d'Upamecano et le pénalty converti par Robert Lewandowski. Cependant, l'Equipe de France avait le temps de marquer un second but. Elle n'a jamais su emballer le match et faire suffisamment vaciller une équipe polonaise assez faible.

Deschamps a t-il tué Griezmann ?

Les 11 joueurs français alignés en fin de match sont visés et particulièrement les entrants. Dave Appadoo n'y est pas allé de main morte, chargeant explicitement Antoine Griezmann. Pour lui, le joueur de l'Atlético Madrid a fait une entrée indigne de son statut en Equipe de France et il n'a pas montré une motivation sans faille. « Giroud on sait que lui c’est le maillon final, s’il ne se passe rien ce n’est pas lui qui va prendre le ballon. Mais, Griezmann son entrée elle est scandaleuse ! Pas d’envie, pas de technique, pas de justesse, peu d’inspiration, pas d’implication ! », a t-il lâché dans l'Equipe de Greg.

🇫🇷 France 1-1 Pologne 🇵🇱 : le débrief du match



🗣️ Dave Appadoo : "Elle est scandaleuse l'entrée de Griezmann" #EDG pic.twitter.com/pXHYSoPPiT — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) June 25, 2024

Une analyse qui divisera les supporters français, lesquels ont été peu nombreux à critiquer Antoine Griezmann sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de la Chaine l'Equipe, son analyse n'a pas fait l'unanimité. Karim Bennani a préféré charger Ousmane Dembélé, coupable d'une troisième prestation ratée en trois matchs sur le plan technique. Ludovic Obraniak a lui reconnu les difficultés d'Antoine Griezmann. Néanmoins, il a attaqué Didier Deschamps qui l'a mis sur le banc. Selon l'ancien lillois, la méforme de Grizou résulte d'un manque de rythme associé à une perte de confiance sur le plan moral. Une chose est sûre, ce mardi a confirmé que sans un bon Griezmann la France aura du mal à aller au bout de cet Euro. Didier Deschamps a 6 jours pour remettre en selle son métronome du milieu de terrain.