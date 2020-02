EdF : Giroud privé d’Euro 2020 ? La menace bidon

Dans : Equipe de France.

Olivier Giroud privé d'Euro 2020 à cause de son temps de jeu à Chelsea, c’est ce que veut faire croire Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps.

Annoncé partant de Chelsea avant même le début du mois de janvier, Olivier Giroud est passé par tous les sentiments, et toutes les rumeurs, mais il n’a jamais été autorisé à partir du club londonien. Ce dernier n’a pas trouvé un buteur capable de renforcer son équipe, et a préféré garder le champion du monde sous contrat, s’opposant à ce qu’il signe à l’Inter Milan ou Tottenham, parmi les nombreuses pistes évoquées cet hiver. Résultat, Olivier Giroud reprend ses mauvaises habitudes, à savoir être en tribunes ou au mieux sur le banc de touche lors des matchs de Chelsea. Même si son attitude est irréprochable, son temps de jeu est famélique et cela pourrait lui jouer des tours en vue de l’Euro 2020. C’est ce qu’a laissé entendre l’adjoint de Didier Deschamps en équipe de France.



« Il faut qu'Olivier ait du temps de jeu,. Pour nous, la question reste la même. S'il n'a pas de temps de jeu dans les semaines qui viennent, on sera inquiets avec Didier », a fait savoir Guy Stéphan dans une conférence de presse tenue à Nice. Une menace qui semble toutefois vaine, la présence d’Olivier Giroud au prochain rassemblement et à l’Euro étant quasiment acquise étant donné son profil très apprécié et son expérience dans le groupe. En plus de cela, l’ancien de Montpellier a l’avantage d’avoir très de chances de se blesser, vu qu’il ne joue pas…