EdF ‍: Giroud et Griezmann malmenés en France, ça l'écoeure

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Hugo Lloris a récemment rejoint le Los Angeles FC. Loin d'Europe, le champion du monde 2018 est revenu sur le traitement que subissaient certains de ses anciens coéquipiers en équipe de France.

Après de bons et loyaux services rendus à Tottenham, Hugo Lloris a quitté l'Europe pour rejoindre les rangs du Los Angeles FC en MLS. Le portier veut terminer sa carrière loin de la pression de la Premier League mais aussi de l'équipe de France. Suite à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. Désormais libre de dire ce qu'il veut, l'ancien de l'OL s'est exprimé sur le traitement que certains de ses anciens coéquipiers en équipe de France avaient subi. Pour lui, Antoine Griezmann et Olivier Giroud méritent bien plus de considération.

Hugo Lloris demande plus de respect

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot en compagne d'Adil Rami, Hugo Lloris a en effet déclaré sur le sujet : « Quand tu vois ce que fait Griezmann, on n'apprécie pas à sa juste valeur ce qu'il fait depuis des années. T'as aussi Oliv avec sa force mentale, sa résilience et il est toujours là. C'est un vrai exemple pour les jeunes ». A noter également qu'Hugo Lloris a indiqué toujours suivre l'équipe de France et ne pas avoir de regrets quant au fait d'avoir arrêté sa carrière avec les Bleus, jugeant Mike Maignan apte de pouvoir faire gagner l'équipe de France. L'objectif sera d'aller remporter l'Euro 2024, une compétition que n'a pas pu gagner Hugo Lloris, battu notamment en finale par le Portugal lors de l'édition 2016 en France. Cet Euro 2024 pourrait être la dernière compétition continentale jouée par Griezmann et Giroud, qui auront à coeur de tout donner pour leur nation.