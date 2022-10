EdF : Giroud en sauveur des Bleus au Qatar, il l'annonce

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Rarement sélectionné lorsque Karim Benzema est apte, Olivier Giroud rêve toujours d’être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde.

Depuis l’élimination de la France en huitième de finale de l’Euro contre la Suisse, Didier Deschamps a rarement sélectionné Olivier Giroud lorsque Karim Benzema était apte. En revanche, l’attaquant de l’AC Milan a systématiquement été convoqué pour combler les absences sur blessure du Ballon d’Or 2022. Actuellement, les deux joueurs sont aptes physiquement et dès lors, la question se pose au sujet de la convocation pour la Coupe du monde au Qatar d’Olivier Giroud. Performant avec l’AC Milan depuis plusieurs mois, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France aspire à faire partie de l’aventure et promet de ne pas faire de vague même s’il est remplaçant.

Juninho milite pour la sélection de Giroud

Le doute est encore présent dans l’esprit de Didier Deschamps et pourtant, il n’y a pas à hésiter selon Juninho. Au micro de RMC, le consultant de la radio a expliqué que selon lui, Olivier Giroud avait largement sa place en Equipe de France pour la Coupe du monde. « Giroud a été très important à la Coupe du monde 2018. La pression sera sur Mbappé, sur Benzema… Mais sur certains matchs, tu peux avoir besoin de finir en 4-4-2 avec Giroud au côté de Benzema et Mbappé sur un côté. Ce joueur peut aider l’Equipe de France à la Coupe du monde. S’il n’avait pas joué encore, il y aurait un débat mais ça fait un moment qu’il joue et qu’il garde un super état d’esprit, il a un physique au top. C’est important selon moi d’avoir un joueur comme Giroud à faire entrer en deuxième mi-temps sur certains matchs » a analysé Juninho, pour qui Olivier Giroud peut être parfaitement complémentaire de Karim Benzema sur certaines fins de matchs. Dès lors, il serait absurde selon lui de se priver de l’attaquant de l’AC Milan.