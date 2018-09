EdF : Rabiot déjà pardonné ? Deschamps ouvre la porte

Dans : Equipe de France, PSG.

Pour la première liste de la saison, la question ne se posait même pas en ce qui concerne les joueurs à convoquer par Didier Deschamps.

Sauf pépin physique, le sélectionneur a rappelé l’ensemble des champions du monde, et c’est difficilement contestable. La suite de la saison internationale pourrait laisser la place à des changements, entre les méformes et les bonnes surprises de la saison. Mais il faudra certainement de très grandes performances et une grosse mise au point qu’Adrien Rabiot revienne dans les bonnes grâces de son sélectionneur, après son coup de sang de juin dernier, quand il a refusé d’être réserviste de la liste des 23. Pourtant, à écouter Didier Deschamps sur Infosport +, le pardon est encore largement possible.

« Rabiot ? Je ne veux pas prendre des décisions radicales. Je n’ai pas envie. Il fait ce qu’il veut, j’ai essayé de le joindre. Le problème ce n’est pas Adrien Rabiot et Didier Deschamps. Moi ce qui me gène, c’est par rapport au maillot de l’Equipe de France et ce que représente ce maillot-là. C’est ça qui me gène. Mais après, il est jeune, il a le droit à l’erreur. Il a été mal conseillé. C’est sa vie, il a 23 ans, je n’ai pas eu de soucis avec lui. Mais je le répète, c’est une grosse erreur ce qu’il a fait. On ne peut pas faire ça. Mais il reste un joueur de haut niveau et qui est Français », a souligné Didier Deschamps, qui n’est pas le premier à trouver qu’Adrien Rabiot écoute un peu trop souvent sa mère et conseillère, ce qui a tendance à la mettre dans des situations délicates depuis le début de sa carrière.