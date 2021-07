EdF : France ou Algérie, Gouiri n'hésite pas

Dans : Equipe de France.

Auteur d’une excellente saison avec l’OGC Nice, Amine Gouiri rêve de l’Equipe de France. Christophe Galtier peut l’aider à y parvenir.

L’OGC Nice a réalisé l’un des plus beaux coups du mercato estival 2020 en Ligue 1 en recrutant Amine Gouiri. Les Aiglons n’ont eu à débourser « que » 7 petits millions d’euros pour convaincre l’Olympique Lyonnais de lâcher la pépite. Pour sa première année dans le sud-est de la France, le bilan a été très bon pour l’international espoir français. Il a inscrit 16 buts et délivré 8 passes décisives, sous les ordres de Patrick Vieira puis d’Adrian Ursea. Grâce à l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc niçois, Amine Gouiri pourrait faire encore mieux. Le champion de France veut placer l’attaquant dans l’axe, le poste préférentiel de l’ancien joueur de l’OL. 9e la saison dernière, l’OGC Nice vise les places européennes pour l’exercice 2020-2021. Ce contexte pourrait profiter à Amine Gouiri. Ce dernier croit à une sélection avec les A en Equipe de France.

« Forcément que les Bleus sont dans un coin de ma tête. À moi de continuer de travailler, de tout mettre en œuvre pour y arriver, parce que parfois ça peut aller vite. Il y a une grosse concurrence aux postes de devant, mais peut-être que ma polyvalence m'aidera à l'avenir », a espéré Amine Gouiri dans une interview accordée au Dauphiné. S’il existait encore un doute sur son choix de sélection, le joyau de l’OGC Nice l’a levé. Le natif de Lyon, aux origines algériennes, veut jouer pour la France. Un appel de Didier Deschamps serait une aubaine pour le club azuréen. L’Equipe estimait au mois de mai qu’Amine Gouiri pouvait rapporter 50 ME en cas de transfert cet été. Mais si quelques gros clubs européens le suivent de près, il devrait rester au moins un an. Pour le plus grand bonheur de Nice.