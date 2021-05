OL : 50 ME, Gouiri va faire rager Lyon

Dans : OL.

Un an après son transfert à Nice en provenance de Lyon, Amine Gouiri pourrait être vendu à un prix record au mercato.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais acceptait de vendre Amine Gouiri à Nice pour seulement 7 ME. Un déchirement pour les supporters de l’OL, qui amputent toujours pour une partie d’entre eux ce départ à Rudi Garcia, qui n’a jamais intégré Amine Gouiri dans la rotation des attaquants à Lyon. Un an après, les regrets sont immenses au vu des prestations de l’attaquant sur la Côte d’Azur. Et dans les semaines à venir, il pourrait y avoir encore plus d’amertume à Lyon puisque selon L’Equipe, un éventuel transfert d’Amine Gouiri cet été pourrait rapporter près de 50 ME au Gym.

« Les Lyonnais se mordent-ils les doigts d'avoir perdu Amine Gouiri pour seulement 7 M€ l'été dernier ? Homme à tout faire de l'attaque niçoise, il comptabilise 12 buts et 6 passes décisives cette saison. Il a su remplacer Kasper Dolberg, gêné par les blessures, et donne du baume au coeur aux supporters azuréens dans une saison pauvre dans le jeu et les résultats. Le jeune attaquant français risque de voir les prétendants se bousculer cet été. S'il venait à partir, la plus-value niçoise serait très conséquente » explique le quotidien national dans un dossier consacré aux joueurs de Ligue 1 les plus bankables à l’approche du prochain mercato estival. Outre Amine Gouiri, plusieurs belles surprises de cette saison sont citées : Sven Botman (40 ME), Aurélien Tchouaméni (30 ME), Edouardo Camavinga (30 ME), Loïc Badé (15 ME), Boubacar Kamara (20 ME), Pape Matar Sarr (10 ME), Terem Moffi (10 ME) ou encore Romain Faivre (20 ME) et Yvan Neyou (10 ME). Comme souvent, la Ligue 1 devrait être le supermarché des gros clubs européens cet été, ce dont les présidents français ne se plaindront pas au vu du contexte économique.