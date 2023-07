EdF féminine ‍: Wendie Renard la vraie patronne, le coach s’incline

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Blessée au mollet gauche, Wendie Renard est annoncée incertaine pour le choc face au Brésil samedi. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard ignore encore s’il pourra aligner la défenseuse centrale. Et pour cause, c’est la capitaine elle-même qui prendra la décision finale avant cette deuxième rencontre du Mondial.

L’équipe de France féminine n'est vraiment pas épargnée par les blessures. Privées de joueuses importantes comme Griedge Mbock, Delphine Cascarino et Marie-Antoinette Katoto, les Bleues doivent en plus composer avec des pépins physiques pendant ce Mondial. C’est maintenant Wendie Renard qui ressent des douleurs au mollet gauche. Après le premier match contre la Jamaïque (0-0) dimanche dernier, le défenseuse centrale a été ménagée lors des entraînements mardi et mercredi. Avant de faire son retour dans les séances collectives les deux jours suivants.

Pas de quoi totalement rassurer Hervé Renard avant le match face au Brésil samedi. « On espère que demain tout ira bien, parce qu'on a besoin d'elle, a confié le sélectionneur des Bleues ce vendredi. On n'en est pas certains ce soir à 100 %. On aura la réponse demain car les entraînements ne ressemblent en rien à un match de compétition. » Jusqu’à l’annonce des compos, la présence de Wendie Renard ne sera pas garantie. Tout dépendra de ses sensations. C’est pourquoi le technicien laissera sa capitaine décider.

Wendie Renard décidera

« C'est elle qui prend la décision, ce n'est pas l'entraîneur, a avoué Hervé Renard. Vous ne pouvez pas décider pour la joueuse. C'est une joueuse qui fédère tout le monde par son expérience, son charisme. On souhaite tous qu'elle participe à cette rencontre sans prendre de risques inconsidérés. Elle connaît son corps. » La Lyonnaise connaît aussi l’importance de ce match après le nul concédé face à la Jamaïque. Même diminuée, Wendie Renard tiendra probablement à aider son équipe.