EdF : Pogba va adorer la dernière interview de Didier Deschamps

Dans : Equipe de France, Premier League.

Moins présent chez les Bleus en première partie de saison, beaucoup moins tranchant et inspiré avec Manchester United qu’il ne l’était auparavant avec la Juventus, Paul Pogba a-t-il perdu de sa superbe ? Beaucoup estiment que oui, au point que son départ du club anglais soit désormais murmuré dans la presse. Mais pas selon Didier Deschamps, qui a confié dans un entretien à SFR Sport toute son admiration pour son milieu de terrain, et la confiance aveugle qu’il place en lui.

« Il n'y a pas de souci. Je regarde ce qu'il fait, il n'est pas en difficulté. Il a eu une petite blessure, là il était malade. Pour le moment, il réalise une très très bonne saison avec Manchester United », a assuré le sélectionneur national, qui a également mis un terme à tout débat au sujet d’une mise à l’écart de la « Pioche » en fonction du système utilisé.

« Paul Pogba il peut jouer à tous les postes au milieu du terrain, à deux ou à trois, sans souci, tranche le sélectionneur. Je l’ai vu très bon en 4-3-3, je l’ai vu très très bon avec nous à deux. Ce n’est pas le même registre. Quand on est à trois, il a une liberté plus importante, il aime ça, se projeter vers l’avant mais quand tu es à trois, tu touches peut-être un peu moins le ballon qu’à deux. Il est capable, il a le registre. Il est dans la créativité, mais il est capable de récupérer le ballon, de jouer simple aussi. C’est vrai que quand on est à deux devant la défense, il a un peu moins de liberté. La contrepartie, c’est qu’il touche plus le ballon. Et lui il aime bien toucher le ballon », a décrypté le champion du monde 1998, qui ne se fait aucun souci au sujet de l’état de forme ou du rendement de son international. Une belle marque de confiance.