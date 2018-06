EdF : Evidemment, Domenech sait comment détruire Messi

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Depuis mardi soir, on sait donc que l’Equipe de France affrontera l’Argentine de Lionel Messi en 8es de finale.

Une grosse affiche pour les Bleus, qui étaient habitués à affronter un adversaire plus modeste à ce stade de la compétition en 2014 (Nigéria) et en 2016 à l'Euro (Eire). Face aux Argentins, il faudra évidemment surveiller tout le monde, mais particulièrement Lionel Messi. Auteur d’un but splendide face au Nigéria (1-2), le meneur de jeu catalan représentera le principal danger pour les Bleus. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a donné sa recette pour museler la « Pulga ».

« Pour prendre Messi, il faut faire ce qu’ont fait la plupart des équipes depuis le début du Mondial. Il faut l’entourer et l’enfermer. Il faut presque abandonner les autres car tant qu’il ne peut pas transmettre de ballons et qu’il joue le dos tourné au jeu, on est tranquille. L’idéal, c’est de l’enfermer sur un côté et de l’obliger à reculer. Il faut impérativement l’empêcher de prendre de la vitesse car à ce moment-là il est insaisissable et le seul moyen de l’arrêter, c’est de le découper » a confié l’ancien sélectionneur des Bleus. Didier Deschamps, qui comptera sur Ngolo Kanté pour museler Lionel Messi, a du pain sur la planche d’ici samedi pour monter un plan efficace contre le n°10 de l’Argentine.