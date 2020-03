EdF : Dugarry-Deschamps, ils ne passeront pas le confinement ensemble !

Dans : Equipe de France.

Christophe Dugarry a remis une pièce dans le pot en livrant une nouvelle critique à l'encontre de Didier Deschamps et de l'équipe de France.

C’est le paradoxe du changement de côté du miroir. Très touché par les critiques à son égard avant et pendant la Coupe du monde 1998 finalement remportée par les Bleus, Christophe Dugarry avait gardé pendant très longtemps une haine tenace des journalistes. Désormais consultant pour RMC après être passé sur Canal+, l’ancien international a toujours la dent dure contre son ancien coéquipier Didier Deschamps. Malgré le sacre des Bleus en Russie, la critique est toujours vive, et refait ainsi surface dans Team Duga au sujet du jeu pratiqué par l’équipe de France malgré les joueurs qui la composent.

« Bien sûr qu'on veut tous gagner. Mais je pense qu'on est en droit de réclamer à cette génération de la qualité dans le jeu. On a une équipe de grande qualité, on a des joueurs de top niveau mondial et qui jouent dans les plus grands clubs. Si cette équipe gagne sans proposer du jeu, des émotions… Parce que les émotions ne passent pas seulement par la victoire, je me souviens de buts marqués par Platini, Giresse, Marius Trésor, de matchs renversés et du carré magique. Vu les joueurs qui la composent, on est en droit de demander à cette équipe de France actuelle, en plus de gagner, du jeu, de la qualité, une identité, ça me parait normal. On peut mal jouer, ça arrive et ce n’est pas grave, mais essayons au moins de jouer et de proposer quelque chose. Ce que je reproche à cette équipe de France, c'est que dès le début du match, elle ne cherche même pas à jouer. Ce n'est pas possible », a livré Christophe Dugarry, dégoûté par le jeu des Tricolores, y compris après le titre mondial décroché en Russie. Après, la question est toujours la même, et il faudrait demander aux Trésor, Giresse et Platini, s’ils n’auraient pas échangé leur beau jeu pratiqué avec un titre de champion du monde en 1982 ou 1986…