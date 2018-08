EdF : Deschamps pourrait attaquer Dugarry en justice !

Dans : Equipe de France.

L'ambiance s'est clairement tendue entre deux anciens de France 98, à savoir Didier Deschamps et Christophe Dugarry. Dans la foulée de la victoire des Bleus lors du Mondial en Russie, le sélectionneur national avait allumé celui qui est devenu consultant sur RMC, remettant en cause son état d'esprit et affirmant qu'il n'avait plus le souhait de saluer Dugarry s'il devait croiser sa route.

Lundi, lors de son émission, Christophe Dugarry a atomisé Didier Deschamps, estimant qu'il n'avait pas de leçon de morale à recevoir de ce dernier, et rappelant que DD avait souvent été mêlé à des histoires pas très claires durant sa carrière. Et même si Dugarry a aussitôt affirmé qu'il ne croyait pas ces rumeurs sur Deschamps, ce dernier semble avoir très mal pris tout cela. Le Parisien affirme en effet que le coach des Bleus envisage tout simplement d'attaquer en justice celui avec qui il a gagné le Mondial 1998, son avocat étudiant actuellement cette possibilité. Un procès qui ferait mauvais genre pour le football français après un si bel été.