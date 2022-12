EdF : Raphaël Varane fait une énorme promesse face au Maroc

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France affrontera le Maroc ce mercredi soir en demi-finales de la Coupe du monde 2022. Un adversaire que redoute Raphaël Varane.

Les hommes de Didier Deschamps auront une nouvelle opportunité de se qualifier pour une finale de Coupe du monde mercredi soir. Un défi de taille les attend face au Maroc, qui vient d'éliminer l'Espagne et le Portugal. Les Lions de l'Atlas, bien que victimes de blessures, comptent bien tout donner pour marquer encore un peu leur histoire. L'équipe de France est donc prévenue, la tâche ne sera pas facile malgré un adversaire qui semble largement à sa portée. D'ailleurs, Raphaël Varane est conscient qu'il ne faudra absolument pas tomber dans la facilité, sous peine de vivre une énorme désillusion. Présent en conférence de presse ces dernières heures, le joueur de Manchester United a lancé un message fort.

Varane se méfie grandement du Maroc

🏆 #beINFWC2022 #beINBLEUS

🎙 Raphaël Varane sur Antoine Griezmann : "Il est en pleine possession de ses moyens et en pleine confiance, il apporte beaucoup au groupe sur le terrain et en dehors." pic.twitter.com/sXRbRrF4nZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 12, 2022

Conscient du talent du Maroc, Raphaël Varane a en effet indiqué : « On a assez d'expérience dans l'équipe pour ne pas tomber dans le piège. Si le Maroc est là, ce n'est pas par hasard. À nous, les joueurs d'expérience, de préparer les autres à la bataille. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Une place en finale se mérite. On est dans la compétition. On se focalise sur les objectifs mais on a conscience de réaliser quelque chose de grand. Les résultats sont là. Mais ce n'est pas le tout d'avoir une grande équipe. On a déjà vu des grandes équipes tomber dans cette épreuve. On reste focus sur ce qui est devant nous. On pense au prochain match. Pas après ». L'équipe de France est donc bien concentrée et au courant du défi qui l'attend. Surtout que les hommes de Walid Regragui pourront bénéficier du soutien de leur public, qui garnira largement les travées du stade Al-Bayt. Face à la Tunisie, même si les Bleus étaient remaniés, l'apport du public avait joué un grand rôle. L'équipe de France est donc prévenue et devra se montrer plus concentrée que jamais pour faire sauter le verrou marocain, qui n'a pris qu'un seul but lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar.