EdF ‍: Deschamps remplacé par Henry, le coup de tonnerre

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Thierry Henry est en train de réussir son incroyable pari puisque le sélectionneur des Bleuets a hissé l’Equipe de France en finale des Jeux Olympiques de Paris. De quoi (déjà) menacer Didier Deschamps ?

Malgré l’absence de nombreux titulaires comme Tel, Yoro, Zaïre-Emery ou encore Gusto, Chevalier et bien d’autres, Thierry Henry a réussi à atteindre la finale des Jeux Olympiques. Après avoir éliminé l’Argentine en quart de finale, les Bleuets ont disposé de l’Egypte après prolongation et retrouveront l’Espagne en finale ce vendredi au Parc des Princes. Une affiche aux airs de revanche après la demi-finale de l’Euro 2024 perdue par les Bleus de Didier Deschamps contre l’imbattable Roja. Quel que soit le résultat de cette finale, Thierry Henry a également réussi son pari à titre personnel, celui de relancer une carrière d’entraîneur à l’arrêt avant d’accepter de prendre en mains l’Equipe de France Espoirs.

Thierry Henry favori à la succession de Didier Deschamps ?

Il n’en fallait pas plus pour que certains l’imaginent en lieu et place de Didier Deschamps dans les mois à venir. C’est notamment le cas du journaliste Emmanuel Merceron, qui a exprimé son désir sur X de voir Thierry Henry chez les Bleus. « Médaille pour les Bleus du foot ! Thierry Henry a réussi son pari. Ce sera très difficile contre les espagnols mais son tournoi est réussi. Avec cette équipe qui a essuyé plus de 20 refus… Il se pose en candidat pour l’après DD en 2026. Ne riez pas trop fort, c’est une vraie et bonne option » a publié le journaliste sur son compte X. Et lorsque les internautes lui rappellent qu’un certain Zinedine Zidane est en salle d’attente depuis de longues années, le journaliste n’est pas totalement convaincu. « Ca commence à faire long sans coacher d’ici 2026. S’il n’a pas entraîné pendant 6 ans, bof » a publié Emmanuel Merceron, qui fait donc de Thierry Henry le favori n°1 pour succéder à Didier Deschamps après le Mondial 2026 aux Etats-Unis.

JO 2024 : La France jouera l'or en finale contre l'Espagne ! https://t.co/BdpTUxIyWx — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2024

D’ici là, il faudra toutefois que l’ancien buteur d’Arsenal continue d’obtenir de bons résultats avec l’Equipe de France Espoirs, notamment lors de l’Euro 2025 qui se profile. Pour le président de la fédération Philippe Diallo, il est de toute façon trop tôt pour se poser cette question puisque Didier Deschamps a été conforté dans ses fonctions, et beaucoup de choses peuvent se passer en l'espace de deux ans. Mais la réussite actuelle de Thierry Henry a au moins le mérite d'offrir une nouvelle solution crédible au football français pour le poste de sélectionneur, notamment dans le cas où Zinedine Zidane ne serait plus disponible pour l'après-Deschamps.