EdF ‍: Deschamps met KO Bertrand Latour en plein direct

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Titulaire au milieu de terrain face mardi soir, Eduardo Camavinga a commis une grosse erreur sur le premier but écossais face à la France (1-4). Mais l'international français a pu compter sur le soutien de Didier Deschamps après le match.

En concurrence avec Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni pour une place de titulaire en Equipe de France, Eduardo Camavinga devra sortir des prestations plus abouties à l’avenir s’il veut réussir à bousculer la hiérarchie. Auteur d’une grosse erreur sur l’ouverture du score de l’Ecosse, le milieu de terrain du Real Madrid a mis du temps avant de s’en remettre. Sa deuxième mi-temps a été bien plus consistante mais au moment où les Bleus n’étaient pas bien dans le match, ce n’est pas l’ancien Rennais qui a pris les choses en mains pour inverser le cours des choses.

Didier Deschamps vole au secours d'Eduardo Camavinga

Dans L’Equipe du Soir, le journaliste Bertrand Latour s’est ainsi montré très sévère avec Eduardo Camavinga en lui attribuant la note de 3/10. Une note avec laquelle Didier Deschamps s’est montré en net désaccord. Passant à côté du journaliste en même temps dans les travées du stade Pierre Mauroy de Lille, le sélectionneur national s’est prêté lui aussi au jeu des notes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Didier Deschamps a rhabillé Bertrand Latour pour l’hiver avec une pointe d’humour qu’on lui connait.

Didier Deschamps avait quelque chose à redire sur la note attribuée à Eduardo Camavinga par @LatourBertrand ! #EDS pic.twitter.com/ZoAOUnWvY4 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 17, 2023

« De quel droit on met un 3 à Camavinga ? Je lui mettrais 5 sur 10. Vous êtes sévères, trop sévères. Il a commis une erreur qui a conditionné ses 10 à 15 minutes suivantes. Mais à partir du moment où on a égalisé et pris l’avantage, son match a été beaucoup plus en adéquation avec ce qu’il est capable de faire. Mais vous retenez son erreur mais ce n’est pas moi qui mets les notes. L’indulgence est le début de la faiblesse ? C’est normal que vous soyez si peu payé alors (rires). On ne peut pas t’enlever le mérite de regarder les matchs et de regarder les joueurs, ce n’est pas le cas de tout le monde » a commenté Didier Deschamps, pas du tout d’accord avec le 3/10 initialement attribué par Bertrand Latour à Eduardo Camavinga. Reste que malgré tout, le milieu de terrain du Real Madrid n’aura pas marqué de gros points lors de ce rassemblement du mois d’octobre. Très solide face aux Pays-Bas, Adrien Rabiot garde une nette longueur d’avance sur le Madrilène au poste de milieu relayeur gauche tandis qu’en sentinelle, Aurélien Tchouaméni semble déjà indéboulonnable.