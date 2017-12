EdF : Deschamps le reconnaît, « ça aurait pu être pire »

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

L’équipe de France affrontera le Pérou, le Danemark et l’Australie en phase de groupes du Mondial 2018.

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, après le tirage au sort (sur beIN SPORTS) : « La chance ? Ça fait partie du jeu, tout le monde espère en avoir. Ça aurait pu être pire bien évidemment. Maintenant on connaît nos trois adversaires, l’ordre des matchs, les stades, les horaires… On a beaucoup de réponses. On va passer pas mal de temps pour planifier notre préparation. On va prendre le temps d’étudier nos adversaires. (…) Le point commun entre ces trois équipes, c’est qu’elles sont passées par les barrages. Ce n’est pas pour dire qu’ils sont moins bons ou plus faibles, le tirage est ce qu’il est sur le papier. On y mettra tout le sérieux que l’on a mis à chaque fois pour avoir le maximum de renseignements sur eux. »