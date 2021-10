Agression pour un maillot de Koundé, un rappeur marseillais pointé du doigt

Dans : Equipe de France.

Un supporter de l'équipe de France présent à Turin lors de Belgique-France a été agressé alors qu'il venait de récupérer le maillot de Jules Koundé. Un rappeur marseillais a ensuite exhibé cette précieuse tunique.

On voit de plus en plus de supporters présents dans les tribunes avec un panneau demandant à un joueur de donner son maillot. Jeudi soir, après la victoire arrachée par l’équipe de France face à la Belgique, Clément Houser, un fan tricolore, arborait une pancarte pour demander à Julien Koundé de lui offrir sa tunique. Apercevant le message, et le drapeau de Séville arboré par ce supporter français, Julien Koundé est venu lui donner son maillot, sans se soucier de la suite. Mais la scène a vite tourné au chaos, puisque l’heureux fan a clairement été agressé par trois autres supporters français, lesquels après une grosse bagarre ont réussi à voler la précieuse tunique, en allant même jusqu’à mordre celui qui était le destinataire du maillot. Via Twitter, Clément Houser raconte l’incroyable agression dont il a été victime.

[THREAD]



⚠️AGRESSION FRANCE-BELGIQUE ⚠️



Bonjour à tous, j'étais à France Belgique à Turin, @jkeey4 m'a donné son maillot, je me suis fait agresser et on m'a volé le maillot.

« Deux amis de l'agresseur viennent aussi m'attaquer pour voler le maillot. Un supporter va tenter de me venir en aide, il est repoussé par un ami de l'agresseur. Je résiste en 4v1 jusqu'au violence physique. On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder (…) On demande de l'aide à la sécurité. Ils s'échappent mais sont retenus par des supporters et un membre de la sécurité intervient. Mais un de leurs amis vient discrètement récupérer le maillot dans leurs dos et s'échappent avec. La fouille des 2 individus ne donnera rien... », explique le supporter tricolore, qui a ensuite eu une énorme surprise. En effet, via les réseaux sociaux, le maillot est réapparu dans les mains de Mehdi YZ, le rappeur marseillais exhibant sur les réseaux sociaux la tunique de Julien Koundé en lançant : « Voilà, ça a mordu pour l’avoir » et en s'excusant presque qu'un supporter ait été agressé pour cela, tout cela en rigolant avec quelques amis visiblement hilares. Une story que Mehdi YZ a depuis supprimé. De son côté, Clément Houser a indiqué que la police italienne n'avait pas voulu prendre sa plainte, mais qu'il le ferait à son retour en France après la finale de la Ligue des Nations à laquelle il assistera dimanche à San Siro.