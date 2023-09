EdF ‍: Deschamps et Zidane, Vieira ne s'en mêle pas

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

La génération 98 est probablement la plus dorée de la France, en raison de son titre de champion du monde. De nombreux joueurs sont devenus entraîneurs comme Patrick Vieira, qui a fait une confidence sur le reste de sa carrière.

Joueur fabuleux, Patrick Vieira n'a pas forcément la même réussite pour le moment comme entraîneur. S'il a obtenu des résultats intéressants avec Crystal Palace ou New York City, son passage à l'OGC Nice a été plus que mitigé. De retour en France cet été, sur le banc de Strasbourg, l'ancien joueur d'Arsenal rêve d'avoir un parcours similaire à celui de son ancien coéquipier Didier Deschamps, qui a entraîné en France, avant de diriger l'équipe nationale. Thierry Henry, son ancien coéquipier en club comme en équipe de France, a pris la direction des espoirs. Il ne serait pas étonnant que Patrick Vieira rêve de rejoindre ses collègues au plus haut niveau, mais cela ne semble pas être un objectif concret pour lui, du moins pour le moment.

Vieira encourage Deschamps et Henry, il ne pense pas aux Bleus

« Je pense que l'équipe de France est entre de bonnes mains avec Didier et j'espère qu'il restera sélectionneur pendant une bonne période. Et Thierry qui vient juste de prendre les espoirs, c'est très encourageant sur ses deux premiers matchs et j'espère qu'il emmènera cette équipe espoir très très loin » a déclaré le coach de Strasbourg au micro de Téléfoot. Le technicien français ne fait donc pas vraiment le forcing pour se mêler à une lutte pour le moment imaginaire pour le poste de futur sélectionneur. Car si DD est bien en place, c'est un certain "ZZ" comme Zinedine Zidane, qui rêve de reprendre à terme les Bleus, et semble refuser toutes les opportunités autres.

À 47 ans, Patrick Vieira reste un profil apprécié par les clubs, notamment français et doit probablement être une option attentivement regardée par la Fédération Française de Football pour l'avenir. Mais présentement, les places sont prises et le retour de Vieira et les Bleus, ce n'est pas pour tout de suite malgré l'attachement de l'ancien gunner au maillot frappé du coq.