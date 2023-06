EdF ‍: Deschamps et l'Arabie Saoudite, il crie au scandale

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est réunie à Clairefontaine depuis quelques heures afin de préparer ses rencontres face à Gibraltar puis la Grèce. L'occasion pour Didier Deschamps de répondre à quelques questions.

Avant de partir en vacances, les joueurs de l'équipe de France devront encore disputer deux rencontres comptant pour les qualifications de l'Euro 2024 en Allemagne. Ce sera à Gibraltar le 16 juin puis au Stade de France contre la Grèce le 19 juin. Deux rencontres largement à la portée des hommes de Didier Deschamps. Ces derniers se sont rassemblés ce vendredi à Clairefontaine afin de rentrer dans le vif du sujet. Quelques absences de marque étaient à noter, comme celles devenues fréquentes de Paul Pogba mais aussi de N'Golo Kanté. Deux joueurs que Didier Deschamps apprécie beaucoup. Kanté va néanmoins poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, ce qui pourrait mener à la fin de sa carrière internationale. Mais le sélectionneur ouvre encore la porte au champion du monde 2018.

Deschamps, l'énorme contradiction

En conférence de presse, l'ancien entraîneur de Monaco a clairement indiqué qu'il n'avait pas fait une croix sur Kanté malgré son choix de signer en Arabie saoudite. Une énorme incohérence pour Jonatan MacHardy. « La déclaration de Deschamps prouve une chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule logique qui compte pour lui, c'est de pouvoir compter sur ses hommes et ses certitudes quitte à se mettre des oeillères. (...) Il a toujours dit que c'était important de jouer à haut niveau et les joutes européennes pour être confronté à des intensités supérieures. Là, il prépare le terrain pour un retour de Kanté alors qu'en Arabie saoudite, en termes d'intensité, on est à l'échelle -10/20. Cela prouve une chose, pour lui ce qui compte c'est d'avoir ses hommes. Toutes les justifications sont bonnes pour expliquer l'injustifiable », a notamment indiqué le consultant, qui aimerait plus d'honnêteté de la part de Didier Deschamps, plus tolérant avec certains joueurs qu'avec d'autres. Alexandre Lacazette et Valentin Rongier ne diront pas le contraire.