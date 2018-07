EdF : Deschamps est soulagé et « fier d’être Français »

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France après la victoire contre l’Uruguay (2-0) en quarts de finale du Mondial 2018, au micro de TF1 : « Je ressens beaucoup de joie, de fierté. C’est mérité au vu du match. On avait fait quelque chose de grand face à l’Argentine et on a encore haussé notre niveau. J’ai une jeune équipe qui a une marge de progression, elle manque d’expérience, ça se voit par moments mais elle a tellement de générosité et de qualité… On est dans le dernier carré, je suis très fier pour mon groupe. Cela fait déjà pas mal de semaines qu’on est ensemble et ce n’est pas évident.

Il y a eu un gros match il y a six jours. Sur le plan psychologique, on était un peu sur les nuages mais c’est beau d’avoir remis les pendules à l’heure. Je suis fier d’être Français. On y est, ce ne sera pas une Coupe du monde ratée c’est sûr. Maintenant on va attendre le nom de adversaire, il y a longtemps que je n’ai plus de préférence. On verra bien. L’important pour nous, c’est qu’on n’a pas eu de blessé ni de suspendu. Je vais récupérer Blaise Matuidi donc j’aurai tout le monde pour la demi-finale. Elle vient vite, on a deux jours de repos de moins. »