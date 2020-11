EdF : Deschamps est fort, ce hater de Rabiot change d'avis

Dans : Equipe de France.

Peu apprécié par une bonne partie des supporters de l’Equipe de France en raison de son refus de faire partie des réservistes pour le Mondial 2018, Adrien Rabiot est de retour en grâce.

A la surprise générale, Didier Deschamps a mis de l’eau dans son vin en rappelant le milieu de terrain de la Juventus Turin. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur des Bleus a été visionnaire puisqu’en seulement quelques matchs, Adrien Rabiot s’est imposé comme un joueur important de la France et un potentiel titulaire pour l’Euro en 2021. Les plus grands détracteurs de l’ancien Parisien commencent ainsi à changer d’avis, à l’image de Mickaël Madar. Sur l’antenne de Canal +, le consultant a félicité Didier Deschamps pour sa gestion d’Adrien Rabiot.

« Si j’avais été sélectionneur, je n’aurais pas géré le cas Adrien Rabiot de cette façon-là. Je ne l’aurais pas fais revenir en Equipe de France. J’aurais eu tort, je l’ai beaucoup critiqué mais je trouve qu’il a énormément progressé dans son jeu. Je ne l’aimais pas trop avant car il ne prenait aucun risque, il se contentait du minimum. Désormais, il a évolué et cela me surprend. Je suis étonnement surpris mais en même temps content pour lui et content de la gestion de Didier Deschamps qui l’a ramené dans l’équipe, ce que je n’aurais jamais fais si j’avais été à sa place. Sur le dernier rassemblement, j’avais mis Rabiot dans mes flops. Mais sur ces trois matchs, il a vraiment été présent et c’est ce que j’attends de ce joueur-là » a confié Mickaël Madar, épaté de voir Adrien Rabiot à ce niveau, notamment lors du match au Portugal samedi dernier. Il faut dire qu’avec de telles prestations, le milieu de la Juventus Turin a de grandes chances d’être un titulaire de Didier Deschamps à l’Euro en 2021. Pour Rabiot, il suffit visiblement d'être bon avec les Bleus pour être pardonné, Karim Benzema peut l'avoir mauvaise...