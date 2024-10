EdF ‍: Deschamps doit tester ces deux anciens de l’OL

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France est entrée dans une nouvelle ère depuis l’Euro 2024, avec la volonté affichée par Didier Deschamps d’oxygéner son groupe en sélectionnant de nouveaux joueurs à l’instar de de Koné ou Olise.

Didier Deschamps le répète souvent, il est primordial pour lui de profiter de la Ligue des Nations pour voir un maximum de nouveaux joueurs d’ici aux éliminatoires du Mondial 2026. Michael Olise et Manu Koné ont notamment intégré le groupe de l'Equipe de France et dans les semaines à venir, Enzo Millot pourrait suivre. En défense centrale, il y a également des joueurs qui poussent pour convaincre Didier Deschamps de faire appel à eux. Pour l’heure, le sélectionneur national est plutôt convaincu par ses joueurs actuels, à savoir Saliba, Upamecano ou encore Konaté.

Lukeba et Kalulu bientôt testés chez les Bleus ?

Pourtant, il ne serait pas bête de voir à l’oeuvre des joueurs tels que Pierre Kalulu et Castello Lukeba, qui brillent respectivement à la Juventus Turin et au RB Leipzig, selon le journaliste Mohamed Faiz. Sur son compte X, le chroniqueur du Club des 5 a exhorté Didier Deschamps de tester les deux anciens Lyonnais. « Il faut parler de Pierre Kalulu et Castello Lukeba cette saison. Ils sont juste ÉNORMES en club. La Juve (1 but encaissé) et Leipzig (2 buts encaissés) sont les deux meilleures défenses d’Europe et c’est pas pour rien. Peut très vite aller en Bleu. Bravo à la formation lyonnaise. Vraiment bluffé. Ils arrivent à être ultra solides défensivement dans des équipes très joueuses loin du bloc bas avec Motta et Rose. Deux défenseurs modernes qui gèrent parfaitement avec de la profondeur dans leur dos et savent jouer de l’avant. Très hâte de les suivre » a publié le journaliste, qui adorerait voir ces deux anciens Lyonnais sous les couleurs de l’Equipe de France dans les mois à venir.

Désireux d’ouvrir son groupe au maximum, Didier Deschamps prendra peut-être l’initiative de convoquer l’un des deux joueurs prochainement, d’autant que Kalulu et Lukeba sont titulaires et performants dans des équipes qui disputent la Ligue des Champions, un critère important pour Didier Deschamps.