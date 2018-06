EdF : Deschamps dément mollement cette rumeur sur Mbappé

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Dimanche, TF1 affirmait que Kylian Mbappé avait décidé de boyocotter la presse, le jeune international tricolore ayant été agacé des commentaires faits après les deux premiers matches du Mondial. Mais ce lundi, présent en conférence de presse à la veille de France-Danemark, Didier Deschamps a semblé être étonné par ce bruit qu'il n'a pas voulu confirmer ou infirmer.

Pour le sélectionneur nationale français, tout cela ne semble pas avéré, même si DD est resté très prudent. « Si Kylian ne veut plus parler à la presse ? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, non. Je pense que cela a été un bon client pour vous les médias, donc je ne sais pas. Je ne sais pas tout ce qui se dit, mais Kylian ne m’a pas parlé de cela », a indiqué Didier Deschamps, alors que Kylian Mbappé reste silencieux sur ce sujet via les réseaux sociaux. L'attaquant du PSG le sait mieux que quiconque, c'est sur le terrain qu'il pourra répondre le plus efficacement aux critiques...