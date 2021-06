JO : La France avec Thauvin et Savanier ?

Dans : Equipe de France.

Toujours aucune liste pour les Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais les jokers pourraient se nommer Savanier, Thauvin et Gignac.

85 joueurs pré-sélectionnés. Sylvain Ripoll pensait être tranquille pour coucher 18 noms sur sa liste en vue des Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu au mois de juillet. Mais les refus en masse des clubs français et étrangers, sauf peut-être l’Olympique Lyonnais, obligent le sélectionneur des Espoirs à frapper à toutes les portes. S’il peut actuellement trouver suffisamment d’éléments pour faire une sélection, il a des problèmes sur certains postes. Avec un nombre aussi limité, impossible d’emmener trop de latéraux par exemple, et dans le domaine offensif, les forfaits se sont multipliés, de Gouiri à Ikoné en passant par Edouard ou Bamba. Résultat, Sylvain Ripoll va grandement piocher dans ses trois « jokers » de joueurs âgés de plus de 23 ans.

Cela vaut bien sûr pour le vétéran André-Pierre Gignac, libéré par les Tigres de Monterrey pour services rendus et qui sera le leader de l’attaque tricolore. Son nouveau coéquipier, Florian Thauvin, a aussi été sollicité. Le club mexicain pourrait faire un geste en faveur de sa nouvelle recrue et le laisser aller à Tokyo, pour une ligne d’attaque qui sentirait bon la Provence. Enfin, au milieu de terrain, la sélection olympique est bien partie pour compter sur la patte de Teji Savanier, que Montpellier a accepté de laisser filer au mois de juillet selon le quotidien sportif L'Equipe. La science du jeu et la précision sur les coups de pied arrêtés pourraient bien aider les jeunes français, même s’il y a pour le moment un énorme trou en défense centrale, et Sylvain Ripoll se laisse encore quelques jours de réflexion pour combler ce manque.