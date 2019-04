EdF : Deschamps au Qatar, Le Graët invente une clause ridicule

Dans : Equipe de France.

Dans un entretien accordé à l’AFP, Didier Deschamps avait annoncé qu’il souhaitait prolonger son contrat pour disputer le Mondial 2022 au Qatar.

« Que je puisse continuer jusqu’à la prochaine Coupe du monde, évidemment, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait », avait reconnu le sélectionneur de l’équipe de France le mois dernier. L’appel du pied était évidemment adressé à Noël Le Graët, qui a fixé une condition avant d’ouvrir les discussions. C’est simple, le technicien doit seulement qualifier les Bleus pour l’Euro 2020, sachant que son bail actuel expire après cette compétition.

« Didier et moi, on se reverra après la qualification, au mois de décembre, et, en très peu de temps certainement, on trouvera la possibilité de continuer, mais pas avant la fin (des éliminatoires), a confié le président de la FFF sur France Inter. Une prolongation ? Ça me paraît probable, mais il faut d'abord qu'il se qualifie. Vous savez, il n'y a plus de petites équipes. Finir dans les deux premiers, cela paraît quand même assez possible pour notre équipe nationale. » En balade face à la Moldavie (1-4) et l’Islande (4-0), les Bleus de Deschamps ne devraient pas rencontrer trop de difficultés.