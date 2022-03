EdF : Rothen envoie Giroud au Qatar avec Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Il a été l'un des grands hommes de l'Equipe de France pendant le rassemblement de mars. Avec deux buts marqués, Olivier Giroud a fait un retour remarqué en Bleu et peut rêver aller au Qatar. Pour Jérôme Rothen, Didier Deschamps gérera parfaitement son cas.

Tel le phénix, Olivier Giroud semble toujours renaître de ses cendres. L'attaquant du Milan AC sait rebondir à chaque fois qu'on l'enterre trop vite. Ecarté de l'Equipe de France après l'Euro raté par les Bleus, il a payé certaines tensions apparues dans le groupe entre Kylian Mbappé et lui notamment. Giroud semblait destiné à ne plus revenir de sitôt surtout que Karim Benzema a flambé en octobre. Mais, la blessure de ce dernier lui a rouvert les portes de Clairefontaine et il a su saisir sa chance. Un but face à la Côte d'Ivoire, un autre face à l'Afrique du Sud pour porter son total à 48 avec le maillot bleu.

Giroud au mondial ? Seul Deschamps peut le faire

A 35 ans, dans la lignée d'une belle saison à Milan, il a montré à tous les sceptiques qu'il n'était pas encore fini. Certains espèrent même le voir dans les 23 à la coupe du monde au Qatar. Mais, est-il envisageable de voir Olivier Giroud se cantonner à un simple statut de remplaçant quand il est proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus ? Jusqu'à peu, Didier Deschamps pensait que non mais Jérôme Rothen pense qu'il peut changer d'avis et gérer une cohabitation entre les différents attaquants français.

Olivier Giroud is getting closer and closer to Thierry Henry's all-time France goalscoring record 👀 pic.twitter.com/F7a54WVabi — GOAL (@goal) March 25, 2022

« Sa qualité principale (Deschamps), et il l’a montrée dans tous les groupes qu’il a entraînés, c’est d’arriver à bien gérer et à mettre en place une ambiance digne de ce nom dans un groupe. Cette ambiance, t’es obligé de l’avoir quand t’es ensemble pendant environ un mois, plus quinze jours de préparation. Il faut qu’il soit le patron de cette ambiance », a t-il indiqué dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC ajoutant que Giroud avait montré sportivement qu'il pouvait intégrer le groupe au Mondial. Toutefois, l'ancien joueur du PSG a précisé que Giroud devra affronter la concurrence de Wissam Ben Yedder, un autre profil que le sien, pour espérer être du voyage en novembre prochain.