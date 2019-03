EdF : Didier Deschamps candidat pour Qatar 2022

Dans : Equipe de France.

Vice-champion d’Europe en 2016, champion du monde en 2018, Didier Deschamps a très logiquement vu son contrat être prolongé jusqu’en 2020.

Pas évident d’enchainer les saisons à ce poste si particulier de sélectionneur des Bleus, mais « DD » a forcément le vent en poupe avec la victoire en Russie. C’est pourquoi il se voit déjà continuer après l’Euro 2020, pour emmener ses troupes défendre leur titre au Qatar en 2022. Pas de gros coup de pression, même s'il est facile de voir entre les lignes la volonté de l'ancien joueur de la Juventus Turin.

« Aujourd’hui j’ai une très bonne relation avec mon président Noël Le Graët. Contractuellement, je suis lié jusqu’au championnat d’Europe, c’est la seule certitude aujourd’hui, c’est factuel. Après, que je puisse continuer jusqu’à la prochaine Coupe du monde, évidemment, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait (sourire) mais bon, on verra bien. On se connaît suffisamment, on a suffisamment de respect et d’affinités », a livré Didier Deschamps, qui a ensuite pris comme référence Joachim Löw, sélectionneur en place depuis 12 ans en Allemagne, et qui continue son travail malgré l’échec cuisant à la Coupe du monde 2018. De quoi démontrer que la stabilité sur la durée n’a pas de prix, même si de nombreux observateurs, et certains joueurs, attendent Didier Deschamps au tournant en cas de raté à l’Euro 2020.