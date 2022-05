EdF : Dehors Lloris, Maignan mérite d'être titulaire

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Mike Maignan est incontournable dans le but du Milan AC, tout proche de devenir champion d'Italie. Nominé aux trophées UNFP des meilleurs joueurs français de l'étranger, il représente l'avenir en Equipe de France, voire le présent pour Sébastien Frey.

Lundi dernier, à la révélation des nominés pour le trophée UNFP de meilleur joueur français de l'étranger, toutes les discussions portaient sur le favori Karim Benzema ou sur l'absent Christopher Nkunku. A côté de Benzema figurent quatre autres joueurs et notamment Mike Maignan. Être dans les cinq meilleurs français hors ligue 1, un grand honneur pour l'ancien gardien du LOSC et du PSG mais surtout la preuve de son immense talent. Il faut dire que Mike Maignan est maintenant bien installé dans les buts de l'AC Milan, leader de Serie A avant les trois dernières journées, et fait l'unanimité en Italie.

Sebastien Frey met Maignan titulaire chez les Bleus

Chez les Transalpins, certains se demandent même s'il ne devrait pas prendre la place de titulaire en Equipe de France. Ces derniers mois, Mike Maignan a passé Steve Mandanda dans la hiérarchie pour devenir le nouveau numéro deux français. Ce n'est pas assez pour Sébastien Frey. L'ancien international français, habitué de la Serie A, est impressionné par le Milanais. Pour Frey, la solidité de Maignan mérite de profiter aux Bleus.

« Par souci de cohérence, il est très peu probable que Deschamps change de gardien avant la Coupe du monde. C'est ce que je vois, pas ce que je pense. En équipe nationale, celui qui est le plus performant doit jouer, alors je mettrais Mike Maignan titulaire dès le prochain match. Vous ne pouvez pas ignorer ce qu'il a fait la saison dernière à Lille en gagnant un titre dans un grand club. Et cette année encore, avec l'AC Milan, un grand club européen, il prouve qu'il est à la hauteur du défi. Si ce n'est pas lors de la prochaine Coupe du monde, il deviendra titulaire juste après. Il serait bon de lui donner du temps de jeu afin de le préparer aux prochaines échéances internationales. C'est ce que je pense », a t-il indiqué pour le média de la Serie A. Conservateur dans ses choix, Didier Deschamps ne devrait pas suivre cette voie. Cependant, l'analyse de Frey se retrouve en France puisque Maignan a été nominé pour les trophées UNFP mais pas Lloris, symbole du statut honorifique de numéro un dans l'esprit des gens pour le Milanais.