EdF : Lacazette imagine déjà les Bleus favoris au Mondial

Systématiquement appelé par Didier Deschamps depuis plusieurs mois en Equipe de France, Alexandre Lacazette peine à s’imposer dans le onze de départ du sélectionneur.

Néanmoins, l’ancien buteur de l’OL fait son trou dans la liste à moins d’un an de la Coupe du Monde en Russie. Conscient d’être dans le bon wagon, l’attaquant d’Arsenal rêve déjà du Mondial. Et lorsqu’il est interrogé sur l’objectif des Bleus à cette Coupe du Monde, l’ancien vice-capitaine de Lyon ne parle que d’une chose : la victoire finale, accessible selon lui grâce à la génération exceptionnelle de talents en Equipe de France.

« Si on a un groupe au complet, l’équipe de France peut aller au bout. On arrive à un mélange de générations, certains ont l’expérience du Brésil (Mondial 2014), de l’Euro et il y a les jeunes très talentueux qui ont affolé l’Europe cet été » a-t-il confié sur RMC avant de parler de sa place au sein du groupe de Didier Deschamps. « En étant performant en club, j’ai de très bonnes chances de rester en équipe de France car le coach veut garder une certaine ossature ». Face à la Bulgarie samedi soir à Sofia, Olivier Giroud devrait être préféré au natif de Lyon. Mais la situation pourrait être différente dans un an si la situation reste en l’état à Arsenal.