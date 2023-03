EdF : Benzema meilleur sur Tik-Tok qu'au foot, la violente attaque

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les langues se délient après les échanges musclées de ce week-end autour de l'interview de Didier Deschamps et les réponses accusatrices de Karim Benzema. Si certains estiment que l'attaquant français a été roulé dans la farine, sa communication est très critiquée.

L’annonce brutale du forfait de Karim Benzema au lancement du Mondial 2022 avait déjà fait parler, puisque si sa blessure n’était alors pas remise en cause, c’est la joie que cette annonce aurait provoqué chez certains cadres de l’équipe de France qui avait eu un retentissement inattendu, signe que le malaise KB9 existait bien dès le départ. Ce que Didier Deschamps avait nié en force en conférence de presse. C’est ensuite pendant le Mondial, quand Benzema a repris l’entrainement avec le Real Madrid visiblement en pleine forme, que les doutes ont été jetés sur la place publique. Au lendemain de la finale, le joueur tricolore a annoncé sa retraite internationale, dans un timing déconcertant. Et maintenant, sa réaction à l’interview donnée par Didier Deschamps qui est revenu sur le sujet, en dit long sur son mécontentement au sujet de la façon dont a été gérée sa blessure au Qatar.

Un passe-droit pour Varane, pas pour Benzema

https://t.co/9ZHmjEntny

Une prise de position de manière subliminale et acide sur les réseaux sociaux qui ne plait pas beaucoup. Mais Samir Nasri comprend son ancien coéquipier chez les Bleus, l’ancien joueur de l’OM estimant que Karim Benzema avait toutes les raisons d’être mécontent, même s’il n’a toujours pas donné sa version des faits. « Deschamps lui dit ‘Vois avec le team manager pour arranger ton départ.’ Donc quoi qu’il arrive, il allait partir. Si le coach a ce comportement avec moi et qu’il fait un passe-droit pour Raphaël Varane qui a le droit d’être blessé le premier match mais que moi non, je n’aurais même pas été voir le team manager. J’aurais pris mes affaires et je serais parti aussi. C’est ce qu’il s’est passé. Mais il faut aussi avoir la version de Karim pour savoir exactement », a confié Samir Nasri sur Canal+, chez qui il est consultant.

Karim Benzema a le seum

Même s’il est pour le moment impossible de savoir ce qu’il s’est réellement passé à Doha dans la foulée de la blessure à la cuisse de Karim Benzema, tout le monde prend position. Autant sur les évènements du mois de novembre, que sur les réactions en émoji et en moqueries du joueur du Real Madrid sur les réseaux sociaux. Et cette attitude déplait fortement à Florent Gautreau, qui n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer KB9 sur les ondes de RMC. « Il y a plusieurs messages, le clown qui se moque de l’audace, la référence au tik-tokeur qui parle de menteur et le doigt levé pour dire qu’il va s’exprimer pour le peuple. Cela me fatigue. Il y a effectivement sans doute un loup sur le départ de Benzema, ok. Il aurait sans doute peut-être pu jouer pour le reste de la Coupe du monde. Et Didier Deschamps ne dit pas l’inverse en décidant que c’était terminé pour lui. On s’en fout de savoir s’il aurait pu jouer à partir des demi-finales. J’ai suffisamment critiqué Deschamps pour dire que c’est Benzema qui est saoulant. Il n’a pas 15 ans. Son côté pleurnichard, ‘moi je’, plein de seum, au lieu d’avoir une prise de parole sa déception et son amertume, et sa frustration. Karim, respecte-toi, tu as une carrière énorme. Il n’est plus le footballeur génial qui gagnait des titres et le Ballon d’Or, il est le tik-tokeur ou un acteur de télé-réalité qui verse dans le complotisme », a souligné Florent Gautreau, pour qui Karim Benzema possède une communication catastrophique, et qu’il ne se rend pas compte qu’il agace tout le monde avec ses messages énigmatiques sans jamais donner le fond de sa pensée.