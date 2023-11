EDF ‍: Camavinga forfait pour les matchs de la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Touché au genou lors de l’entrainement, Eduardo Camavinga a subi des examens peu concluants. Selon Le Parisien, il s’agirait d’une entorse au genou qui va forcément le priver de football un certain temps. Le staff tricolore a décidé de le laisser repartir à Madrid et d’entériner son forfait pour les matchs face à Gibraltar et à la Grèce. De nouveaux examens sont prévu pour lui à Madrid, pour savoir si l’ancien rennais va échapper ou pas à une opération qui l’éloignerait alors des terrains pour au moins deux mois.

Pour le moment, Didier Deschamps n’a appelé personne pour compenser cette absence, mais cela pourrait évoluer dans les prochaines heures, sachant qu’Aurélien Tchouaméni est déjà forfait pour ces deux matchs, et que le coach tricolore a envie de voir du monde avec ces rencontres sans enjeux.