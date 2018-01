EdF : Bielsa pourrait faire pleurer la France au Mondial !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Et si Marcelo Bielsa se rappelait au bon souvenir du football français lors du Mondial 2018 en Russie. Limogé par Lille, et toujours en bisbille avec le club nordiste, El Loco pourrait rapidement retrouver du travail. Son nom est en effet cité pour prendre les commandes de l'équipe d'Australie, qualifiée pour le Mondial et qui sera le premier adversaire de l'équipe de France le 16 juin prochain en Russie.

Répondant à L'Equipe, un proche de Marcelo Bielsa a reconnu que cette hypothèse existait, même si l'entraîneur argentin a visiblement l'embarras du choix. « L’Australie? Ce n’est pas impossible. Il y a effectivement un intérêt de la part de la Fédération, mais d'autres options existent. Marcelo a encore beaucoup d’énergie et il étudie actuellement différentes options. Il souhaite se remettre au travail dans les prochaines semaines, a indiqué un membre du clan rapproché de Marcelo Bielsa, qui précise que ce dernier est toujours très remonté contre les dirigeants du LOSC. Il attend désormais que la question de sa rupture de contrat soit réglée devant la justice. Une fois que ce sera fait, il reviendra sur les raisons qui l’ont poussé à partir, bien au-delà des résultats, et sur les responsabilités de chacun dans cette histoire, car certaines personnes se sont mal comportées vis-à-vis de lui. »