Edf : Rabiot et sa maman, Deschamps pardonne tout

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Appelé à la rescousse après les forfaits de N'Golo Kanté et Corentin Tolisso, Adrien Rabiot a retrouvé l'équipe de France. Exit les polémiques suite au comportement de sa maman lors de Suisse-France pendant l'Euro.

Sa dernière apparition en équipe de France remontait à la tristement célèbre élimination des Bleus aux tir au but face à la Suisse lors de l’Euro, Adrien Rabiot n’avait pas été rappelé par Didier Deschamps pour les matchs qualificatifs au Mondial 2022 de ce septembre. Certains ont pensé que le milieu de terrain de la Juventus pouvait payer là l’attitude de sa maman dans les tribunes du stade du Bucarest. Après l’élimination de la France, certains journalistes avaient rapporté le coup de chaud vécu dans zone réservée aux familles des joueurs, Véronique Rabiot ayant eu des échanges peu courtois avec l’entourage de Mbappé et de Pogba. Et donc l’absence d’Adrien Rabiot dans la liste initiale des Bleus pouvait laisser la place aux supputations.

Rabiot n'a pas été sanctionné par l'équipe de France

Cependant, après l’annonce de la convocation du joueur de la Juventus à la suite des forfaits de Corentin Tolisso et N’Golo Kanté, Didier Deschamps a expliqué pourquoi il s’était initialement privé d’Adrien Rabiot : « J’avais échangé avec Adrien avant la liste initiale. Il n’avait pas joué une minute depuis trois semaines avec la Juventus. Ce n’était pas prévu qu’il joue le week-end dernier. Si je l’avais su, il aurait été dans ma première liste. » Pour le sélectionneur national, cette réponse permet d’évacuer en délicatesse une question sur une possible sanction du joueur suite au comportement de sa mère, même si durant l’Euro Adrien Rabiot a eu un comportement exemplaire sur et en-dehors du terrain. Il n'y a donc pas de problème Rabiot en équipe de France, et Didier Deschamps tient à le faire savoir à tout le monde avant la rencontre face à l'Ukraine.