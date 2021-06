EdF : Benzema-Griezmann, ce duo va être énorme

Dans : Equipe de France.

Mercredi soir à Nice contre le Pays de Galles (3-0), Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont joué ensemble pour la première fois.

Le bilan de leur match est tronqué par l’expulsion galloise à la demi-heure de jeu mais globalement, il y a de quoi se réjouir de la première du trio tant attendu de l’Equipe de France. Assurément, la présence de Karim Benzema bonifie Antoine Griezmann ainsi que Kylian Mbappé et peut laisser espérer de grandes chances pour les Bleus à l’Euro. Ce n’est pas Bixente Lizarazu qui va dire le contraire. Aux commentaires du match sur TF1 mercredi soir, l’ancien défenseur du Bayern Munich a livré son avis sur la triplette offensive de la France dans les colonnes de L’Equipe. Il se veut prudent, mais déjà très élogieux et plein d’espoirs.

« Avec les Bleus et Karim Benzema mercredi soir, chaque talent offensif a trouvé sa place. Plus que jamais, Griezmann a tenu son rôle de n°10 dans la construction des attaques. Bien que Benzema dispose de cette palette dans son jeu, il n’y a pas eu d’embouteillage et leur coordination a été très bonne. Avec Mbappé, tous les trois ne se sont jamais marchés sur les pieds (…) Il a manqué à Benzema ce but mais ce qui m’importe, c’est que sa présence ait apporté une plus-value. Avec Griezmann particulièrement, on a vu qu’ils partageaient la même culture du jeu. Mbappé est moins à l’aise dans ce jeu combiné et il n’a pas la même sensibilité collective. Il est surtout efficace dans la conclusion des actions et des trois, il est celui qui sera le plus dépendant des autres. Ce n’est qu’un premier match, mais le test du trio a donc été réussi » se réjouit Bixente Lizarazu, qui a maintenant hâte, comme nous tous, de voir le second test de l’Equipe de France. Ce sera mardi au Stade de France contre la Bulgarie. Sans doute avec de nouveau un trio offensif Benzema, Mbappé, Griezmann.