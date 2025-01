Domenech fait une gaffe et en tire une grande leçon

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Raymond Domenech ne s'arrange pas, et sa dernière attaque contre les entraineurs étrangers a dérapé. Pas de quoi lui faire perdre la face.

Ancien président des entraineurs français, qu’il n’est plus depuis qu’il a perdu la présidence de l’UNECATEF l’an dernier, Raymond Domenech n’a toutefois pas changé de combat. Les entraineurs étrangers n’arrivent pas à la semelle des entraineurs français et l’ancien sélectionneur des Bleus ne comprend pas ces clubs qui ne choisissent pas des techniciens tricolores. Chaque défaite d’un club entrainé par un entraineur étranger est bonne à prendre pour Raymond Domenech, qui se régale donc chaque week-end étant donné que les clubs de Ligue 1 font largement appel aux compétences à l’étranger à ce niveau. La défaite de Rennes a donc été appréciée, lui qui a fait de Jorge Sampaoli, ou même Marcelo Bielsa à son époque, l’une de ses cibles préférées. Seul problème, à force de vouloir tailler à tout va, « RD » a confondu Sampaoli et Roberto De Zerbi.

Raymond Domenech dit merci

Génial , j’ai battu mon record de retweets grâce à une erreur de nom d’entraîneur .

Comme quoi sur X diffuser de fausses infos à plus d’impact que de dire des vérités 😂😂👍un grand merci à vous — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 19, 2025

« Rennes encore battu à domicile par Brest le projet De Zerbi ne prend pas à quand le retour de Stéphan », a livré l’ancien défenseur et entraineur de l’OL, pour qui un entraineur français n’aurait bien évidemment pas perdu cette rencontre. Raillé sur les réseaux pour sa bourde, Domenech a essayé de s’en tirer par une pirouette maladroite, confondant les moqueries avec le succès. « Génial, j’ai battu mon record de retweets grâce à une erreur de nom d’entraîneur. Comme quoi sur X diffuser de fausses infos à plus d’impact que de dire des vérités. Un grand merci à vous », a tenté de conclure l’ancien sélectionneur, qui ne comprend pas pourquoi les entraineurs français ne sont pas plus sollicités que cela dans les clubs de Ligue 1.

Pour rester dans le contre-pied cher à Raymond Domenech, c’est surement car les entraineurs français connaissent tous un tel succès à l’étranger qu’ils ne sont pas sollicités en Ligue 1…