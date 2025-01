Il a quitté l'OL et pleure maintenant

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Devenu l'un des chouchous des supporters lyonnais et de Pierre Sage, Jake O'Brien a pourtant quitté l'OL après seulement une saison dans le Rhône. Le début de son aventure à Everton est encore loin de le satisfaire.

L'OL a encore déçu samedi soir contre Toulouse. Peu inspirée dans le secteur offensif, l'équipe lyonnaise a surtout effrayé ses supporters derrière. Pierre Sage ne peut pas être satisfait du rendement de ses défenseurs centraux. Moussa Niakhaté est souvent fébrile, Duje Caleta-Car passe à côté de nombreux matchs et que dire de Warmed Omari coupable d'une énorme bévue sur le deuxième but de Bourgoin mercredi dernier. Titulaire sur la fin de saison dernière, Jake O'Brien manque à certains supporters d'autant que son efficacité sur les coups de pied arrêtés offensifs était redoutable. Mais, l'Irlandais pourrait aussi se laisser aller à la nostalgie.

O'Brien espère plus jouer sous David Moyes

Recruté près de 20 millions d'euros par Everton, O'Brien est très peu utilisé par les Toffees cette saison. Il n'a disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues, sans connaître la moindre titularisation en Premier League. Interrogé par le Liverpool Echo, l'international irlandais n'a pu cacher sa frustration. S'il indique ne pas regretter son transfert, il souhaite jouer bien plus sous la direction de son nouveau manager David Moyes qu'avec Sean Dyche.

🗣😬 "I think we’re too good to go down."



Frustrated Everton star Jake O'Brien insists Toffees won't be relegated this season | @MirrorAnderson https://t.co/ZuBg0fw1aX pic.twitter.com/Q5FxstZstq — Mirror Football (@MirrorFootball) January 18, 2025

« Je pense que je dois commencer à jouer plus. Je savais que ce ne serait pas facile de jouer des matchs, mais je pensais que j'aurais joué beaucoup plus que je ne l'ai fait. Mais je suppose que ce n'est qu'une demi-saison et qu'il reste encore une autre moitié de saison à jouer et je pense que je peux jouer mon rôle dans cette moitié de saison et commencer à avoir plus de temps de jeu. Ces six mois ont été frustrants, mais je pense que la prochaine moitié de la saison est importante pour que je commence à jouer des matchs », a t-il lâché. Premier élément de réponse ce dimanche puisque Everton reçoit Tottenham pour un match important dans la lutte pour le maintien du club de Liverpool.