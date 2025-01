Cherki après Kvaratskhelia, l’OL fixe un petit prix

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré sa prolongation en début de saison, Rayan Cherki reste annoncé sur le départ. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais aurait convenu d’un prix avec ses dirigeants. Un montant abordable dont Naples pourrait profiter pour compenser le départ de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain.

Menacé d’une possible rétrogradation en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais semblait presque condamné à vendre au moins l’une de ses plus grosses valeurs marchandes. Mais les jours passent et le club rhodanien montre qu’il n’est pas totalement désespéré. Le propriétaire John Textor ne donne pas l’impression de vouloir transférer ses meilleurs joueurs au plus vite. Sa sérénité n’empêche pourtant pas certaines rumeurs de circuler. Et notamment en ce qui concerne l’avenir de Rayan Cherki.

Un accord Cherki-OL

D’après Sky Sports en Allemagne, le milieu offensif de 21 ans et ses dirigeants se sont mis d’accord sur le prix de son éventuel transfert. On parle d’un montant de 22 millions d’euros pour le Gone sous contrat jusqu’en 2026. La somme peut paraître relativement basse pour un joueur très en vue pendant la première partie de saison. De nombreux clubs pourraient être tentés de vérifier cette information auprès de l’Olympique Lyonnais. Comme l’indique le média Real Madrid Exclusivo, les Merengue ne devraient pas bouger sur ce dossier.

Negli ultimi giorni Rayan Cherki è stato proposto anche al Napoli. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 18, 2025

Le secteur offensif madrilène a suffisamment de solutions et leur intérêt date surtout de l’époque où l’entraîneur Zinédine Zidane était encore en poste. A priori, Rayan Cherki a plus de chances d’attirer l’attention de Naples. Le journaliste de Relevo Matteo Moretto affirme que l’international Espoirs tricolore a été proposé aux Partenopei. On ignore à ce jour la réponse du Napoli. Mais une chose est sûre, c’est que la formation italienne devra compenser le départ de l’ailier Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Reste à savoir si Rayan Cherki a les épaules pour combler un tel vide au sein d'une grande équipe européenne.