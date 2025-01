L’OL en crise, les supporters convoquent les joueurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Scène forte entre les supporters de l’Olympique Lyonnais et les joueurs après le match nul contre Toulouse ce samedi soir au Groupama Stadium (0-0).

Très déçus de la performance de leur équipe, les Bad Gones ont en quelque sorte convoqué les joueurs au pied de leur tribune après la rencontre. Corentin Tolisso, capitaine du soir en l’absence d’Alexandre Lacazette, a joué son rôle de leader en allant à la rencontre des capos. Georges Mikautadze, Rayan Cherki et Pierre Sage ont suivi et une longue discussion s’est mise en place entre les joueurs et le staff de l'Olympique Lyonnais d’un côté et les supporters de l’autre. Le ton est légèrement monté avant que tout cela se finisse par des encouragements et une union sacrée alors que l’OL traverse une passe très difficile en ce début d’année 2025.

😥 | L'ambiance tendue entre les joueurs lyonnais et leurs supporters ! 👀 #OLTFC pic.twitter.com/JtxcPnV2DT — DAZN France (@DAZN_FR) January 18, 2025

Interrogé par DAZN quelques instants après, Georges Mikautadze n’a pas voulu trahir le secret. « C’est un truc entre les supporters nous, ça reste entre nous. On s’est battu, on était dans les duels, il nous a manqué la dernière passe, le bon tir pour marquer un but. On n’a pas réussi à le faire, mais on a essayé de montrer un autre visage par rapport à mercredi » s’est contenté de commenter l’ancien buteur de Metz, titulaire à la place d’Alexandre Lacazette ce samedi soir contre Toulouse. Reste maintenant à voir si les Gones parviendront à se relancer la semaine prochaine avec un calendrier corsé puisque deux déplacements sont au programme, face au Fenerbahçe en Europa League puis contre Nantes en Ligue 1.