EdF : Karim Benzema déchire la France en deux

Karim Benzema brille avec le Real Madrid, mais Didier Deschamps ne le convoque toujours pas en équipe de France. Pour le public tricolore, ce sujet est clairement très clivant.

Il ne se passe pas un seul match des Bleus sans que le nom de Karim Benzema ne soit évoqué. Et après le nul de la France face à l’Ukraine, match durant lequel Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont été transparents, les supporters de KB9 se sont déchaînés en rappelant les statistiques de Benzema sous le maillot du Real Madrid et celui depuis plusieurs saisons. De même, des voix se sont à nouveau élevées pour demander au sélectionneur national de revoir sa position et de pardonner à l’attaquant du Real Madrid six ans après sa mise à l’écart. Mais, Didier Deschamps est droit dans ses bottes sur ce sujet, et on peut penser que l’ancien Lyonnais ne reviendra jamais en équipe de France tant qu’il en sera le patron. Sur les réseaux sociaux, on le voit également, les supporters de Karim Benzema et ses opposants sont toujours aussi motivés et déchirés sur ce sujet.

55-45, pas de Benzema en équipe de France

Et cette rupture brutale entre deux clans en France sur le cas Karim Benzema se confirme dans un sondage réalisé par le site du Figaro. A la question « Au vu de ses récentes performances, Karim Benzema doit-il être appelé chez les Bleus ? » plus de 36.000 personnes ont répondu et 20.929, soit 55%, ont dit que « non » il ne fallait pas rappeler KB9 équipe de France, tandis que 17.262 soit 45% sont, eux favorables, à ce que Karim Benzema retrouvent le maillot tricolore avant l’Euro 2021 et le Mondial 2022, si la France se qualifie pour le Qatar. Ce résultat démontre bien que l’attaquant du Real Madrid provoque toujours autant de passion dans notre pays, et qu’il ne fait toujours pas l’unanimité, loin de là même. Libre à chacun de connaître les motivations des deux camps.