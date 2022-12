EdF : Benzema c'est la France, Brad Pitt est amoureux

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Superstar, Brad Pitt adore la France et l'acteur américain s'intéresse tellement à notre pays, qu'il est devenu amateur de football. Au point même de suivre le parcours des Bleus lors du Mondial 2022.

Le football est un sport universel, et même au pays de la NFL, de la NBA et de la NHL les yeux sont tournés vers le Qatar où se jouera ce samedi le quart de finale de l’équipe de France et celle d’Angleterre. Fan de sport, on le voit souvent lors des grands prix de Formule 1, Brad Pitt est non seulement intéressé par la Coupe du Monde, mais l’acteur américain de Seven, Fight Club, Inglourious Basterds, l’Armée des 12 singes, et tant d’autres énormes succès du box-office a également un regard attentif sur l’équipe de France. Interrogé ce samedi en marge de la vente de sa société à une entreprise française de production, Brad Pitt a reconnu qu’il était particulièrement fan d’un joueur tricolore, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema.

Brad Pitt fan de Karim Benzema

Pour Brad Pitt, le forfait de KB9 pour le Mondial au Qatar a été un vrai crève-coeur, même si l’ancien compagnon d’Angelina Jolie sait que Didier Deschamps a dans son effectif des joueurs capables d’aller au bout dans cette compétition. « Votre équipe est belle à regarder. Je suis déçu que Benzema ait dû partir, c’est le meilleur. Il est vraiment impressionnant. Mais même sans lui votre équipe est très forte, grâce à Mbappé et Griezmann, que j’aime beaucoup également. J’ai découvert le football il y a des années maintenant lors de mes premiers voyages à l’étranger. C’est vraiment le sport le plus fascinant et le plus captivant du monde. Quand je commence un match, je ne peux pas m’empêcher de regarder jusqu’au bout. Vivement la finale !, explique, dans Le Parisien, Brad Pitt qui sait que la France doit désormais se coltiner l’Angleterre en quart de finale du Mondial 2022. Ça va être un très gros match. »

My baby Benze :( — Rihanna (@rihanna) July 4, 2014

On le sait, Karim Benzema adore les États-Unis, c'est d'ailleurs là, et avant même de partir à La Réunion, que l'attaquant français du Real Madrid était allé se remettre de ses émotions après avoir quitté ses coéquipiers de l'équipe de France au Qatar suite à sa blessure à la cuisse. L'ancien Lyonnais a de nombreux amis dans le show-business, notamment dans le milieu musical, il a été proche de Rihanna, avec qui on lui avait prêté une relation plus qu'amicale il y a quelques années avec le fameux « my baby Benze » posté par l'artiste après l'élimination de la France lors du Mondial 2014 aux États-Unis. Et Brad Pitt le confirme, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise de Karim Benzema, l'image de ce dernier est mondiale et elle est intimement liée à notre pays. Cela de manière très positive, n'en déplaise à ceux qui sont toujours sur le dos du Ballon d'Or 2022 au sujet de sa relation avec la France.