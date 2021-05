EdF : Benzema a étudié le jeu de Mbappé, ça va faire mal

Dans : Equipe de France.

Convoqué pour disputer l’Euro avec l’équipe de France cet été, Karim Benzema fera partie d’une attaque de feu. D’autant que le buteur du Real Madrid connaît bien le style de jeu de son futur coéquipier Kylian Mbappé.

Quelques jours avant l’annonce de la liste, personne, hormis les acteurs concernés, ne croyait au retour de Karim Benzema. Sa mise à l’écart débutée en 2015 semblait destinée à durer tant que Didier Deschamps serait le sélectionneur de l’équipe de France. Et peut-être plus encore compte tenu des propos du président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët. On peut donc comprendre la joie de l’international tricolore après son retour en sélection.

« C’est plus qu’être heureux, a décrit Karim Benzema dans un entretien accordé au Onze Mondial. C’est une fierté, ça fait un moment que j’attends ça. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais baissé les bras, jamais lâché. Au final, c’est une récompense. Voilà, super content, je suis pressé d’être là-bas, de m’entraîner, de commencer les matchs. C’est une équipe avec de tels talents, de tels joueurs, que j’ai envie moi aussi de jouer dans cette équipe. » Ce sera enfin l’occasion pour lui d’évoluer avec un certain Kylian Mbappé dont il connaît parfaitement le style de jeu.

Avec Mbappé, Benzema est confiant

« Ça peut être que facile. C’est vrai que c’est un jeune joueur, mais très, très talentueux. Moi, j’aime bien ses mouvements, comment il joue au foot, a confié le Merengue. Maintenant, à nous de bien nous entendre sur le terrain, mais de toute façon, je n’ai aucun doute là-dessus. Après, il ne faut pas se focaliser sur le duo Mbappé-Benzema. Il y a beaucoup de joueurs de grand talent dans cette équipe : Griezmann, Giroud, Pogba, Dembélé, Coman, Ben Yedder... Le danger peut venir de partout et tant mieux pour la France. » Il faut dire que Karim Benzema est loin d’être aussi bien entouré au Real Madrid.