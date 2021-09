EdF : Ben Yedder convoqué d'urgence pour France-Finlande

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps a décidé de convoquer ce lundi soir Wissam Ben Yedder afin de pouvoir compter sur un joueur offensif supplémentaire pour France-Finlande.

A la veille d'un match important dans la course au Mondial 2022, le sélectionneur national français a finalement décidé de faire venir à Lyon Wissam Ben Yedder, l'attaquant de l'AS Monaco qui initialement ne figurait pas dans le groupe tricolore. Didier Deschamps n'avait pas réellement d'autre choix possible. « Ben Yedder rejoindra les Bleus ce soir à Lyon pour participer au match face à la Finlande. Kingsley Coman a passé des examens suite à une douleur au mollet. Jules Koundé suspendu 2 matchs après son carton rouge. Tchouaméni et Lemar incertains pour mardi soir », a précisé Louis Vix, journaliste de Canal+ Sport qui suit l'équipe de France.