EdF : Belgique-France en Ligue des Nations, Deschamps n’est pas serein

Ce jeudi, l’UEFA a effectué le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Nations 2021, avec notamment un alléchant choc entre l’équipe de France et la Belgique.

En validant son ticket pour le Final 4 de la Ligue des Nations en novembre dernier, grâce à sa belle victoire contre le Portugal (1-0), la France est entrée dans le nouveau gratin européen. Même si cette nouvelle compétition de l’UEFA n’est pas encore à la hauteur de l’Euro, ou bien évidemment de la Coupe du Monde de la FIFA, cette Ligue des Nations compte quand même dans l’esprit des suiveurs du football. Surtout que le premier vainqueur de cette coupe n’est autre que le champion d’Europe en titre, le Portugal ayant gagné l’Euro 2016 avant de s’adjuger la première édition de la LDN en 2019. Mais en 2021, ce sera un nouveau pays qui inscrira son nom au palmarès. Puisqu’en finissant premières des groupes de la Ligue A, la France, la Belgique, l’Italie et l’Espagne se disputeront le trophée. Concernant la formation de Didier Deschamps, le rendez-vous est désormais pris pour octobre 2021 à Turin avec un choc Belgique - France en demies.

Un remake de la dernière demie de la Coupe du Monde 2018 qui donne envie au sélectionneur tricolore. « Le plateau était relevé. La Belgique étant à la première place du classement FIFA, ça veut dire la valeur de cette équipe. On les avait déjà rencontrés il y a deux ans lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Ça avait été un match difficile, mais on avait eu le bonheur de se qualifier. Depuis cette compétition, la Belgique, avec plus ou moins la même génération, a continué d'être performante. On rencontre certainement la meilleure équipe », a lancé DD, qui espère donc que ses Bleus redonneront le « seum » aux Belges en 2021.