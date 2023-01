Deschamps et Zidane, Le Graët a tout gâché

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'affaire Le Graët a fait une victime collatérale, à savoir Didier Deschamps, même si ce dernier a tout de même signé une prolongation de sélectionneur des Bleus jusqu'en 2026. Mais le coach de l'équipe de France ne s'est pas fait que des amis.

Comme l'annonce Le Parisien, c'est ce lundi dans un restaurant parisien que l'association France 98, qui regroupe les champions du monde 98, mais aussi les vainqueurs de l'Euro 2000 et les joueurs retenus pour le Mondial 2002, organisent leur repas annuel. Un rendez-vous très amical, mais que plusieurs glorieux anciens manqueront puisqu'ils participent au même moment à un match caritatif à Monaco. Parmi les absents excusés, Didier Deschamps qui est donc retenu en Principauté pour une bonne cause. De quoi éviter qu'au menu du soir s'ajoute de la soupe à la grimace. Car si la brouille entre le sélectionneur de l'équipe de France et Christophe Dugarry est connue de tous et n'est pas nouvelle, les récents propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane ont un peu tendu l'ambiance au sein de France 98.

Deschamps agace au sein de France 98

Bien évidemment les propos de l'ancien président de la Fédération Française de Football n'ont rien à voir avec Didier Deschamps. « Zidane fait ce qu'il veut, je n’en ai rien à secouer », avait notamment lancé Noël Le Graët en évoquant la prolongation de contrat de DD avec l'équipe de France. Mais certains champions du monde 98 estiment que la réaction de Deschamps n'a pas été à la hauteur de l'affront fait par NLG à Zizou. « Cette histoire a été très mal vécue par France 98 pour deux raisons. Et on en a parlé sur notre groupe WhatsApp. D’abord, cela a réveillé notre sentiment que notre génération est méprisée par Le Graët depuis longtemps. Il nous déteste. Mais c’est surtout le traitement réservé à Zizou. On aurait préféré que Didier réagisse plus fortement (...) En fait, le groupe s’est positionné pour Zizou et pas contre Didier. Bien sûr, il ne pouvait pas attaquer frontalement son patron, on en a tous conscience. Mais il a un peu tardé, selon nous, avant de s’exprimer. Mais ce n’est pas quelque chose qui va entacher l’immense respect qu’on a pour Didier », a confié un membre de France 98 au quotidien francilien.

Pour en revenir à ce fameux groupe WhatsApp France 98, où l'on ne trouve pas non plus trace du sélectionneur de l'équipe de France, la polémique est mollement désamorcée. « DD n’y est pas, car il n’était pas parmi nous quand on l’a créé. Je n’ai pas à interpréter. Il demeure notre capitaine apprécié et respecté. Plus globalement, quoi qu’on entende, on est toujours une famille. Parfois, il y a des tiraillements ponctuels », a précisé ce même joueur. Ce tiraillement c'est surtout entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry qu'il s'est transformé en rancune tenace et impossible à régler. Suite aux propos de Noël Le Graët, Christophe Dugarry était sorti de ses gonds, et il avait tapé dur, et même un peu trop, puisque certains ont estimé alors que Duga jouait là les petits soldats de Zinedine Zidane, dont il a toujours été très proche. De quoi donner du corps aux propos de Didier Deschamps sur son ancien coéquipier tricolore : « Je vois avec grand plaisir la majorité des joueurs. Je vois Lilian, Marcel, Liza, Franck, Diodio … Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin. C’est clair ».

Reste qu'il est tout de même dommage que les deux légendes du football français que sont Didier Deschamps et Zinedine Zidane ne soient plus réellement proches. Et cela même si cela a souvent été le cas auparavant, Michel Platini n'ayant pas non plus que des amis chez les Bleus. Mais voir DD et Zizou se séparer à cause de l'équipe de France, et de l'amour qu'ils ont pour le maillot tricolore et le poste de sélectionneur est clairement rageant. Et si en plus, ils ne se réconcilient pas autour d'un bon repas, c'est que réellement rien ne va plus.