EdF ‍: Bardella n'arriverait pas en tête chez les Bleus ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France essaye d'éviter toute polémique liée à la vie politique endiablée de ces derniers jours. Mais une tendance forte se dégage dans le groupe de Didier Deschamps.

La France a été secouée ce dimanche par le résultats des élections européennes, qui ont placé au premier rang, et de loin, le parti du Rassemblement National. Si l’ancien Front National a souvent figuré en très bonne posture lors des derniers passages aux urnes, le voir ainsi devancer largement le parti de la majorité et les autres formations politiques a provoqué un séisme, puisque Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l’Assemblée Nationale. De nouvelles élections vont donc avoir lieu fin juin et début juillet. Même si l’actualité footballistique peut paraitre secondaire, l’encadrement de l’équipe de France va de nouveau mettre en place des possibilités pour faire des procurations, même si les Bleus n’en ont quasiment pas utilisé dimanche dernier.

Ce pourrait être un peu plus le cas pendant les deux prochains rendez-vous électoraux étant donnée l’importance supérieure du scrutin. Surtout que, même si cela reste très rare, quelques joueurs n’hésitent pas à monter au créneau pour afficher leur conscience voire leur opinion politique. Au lendemain du résultat de l’élection européenne, Antoine Griezmann a ainsi posté une photo qui se veut politique, avec une photo de groupe des Bleus rappelant ce qu’était la France à ses yeux, et une équipe tricolore où la mixité et l’entente cordiales sont de mise.

Des messages sur les réseaux d'ici le 30 juin

Si Kingsley Coman avoue vouloir se concentre « sur la politique et non sur le foot », certains joueurs envisagent d’envoyer des messages pour au moins inciter à aller voter d’ici le 30 juin sur leurs propres réseaux sociaux, même s’il s’agira d’éviter la polémique. Néanmoins, L’Equipe a tenté de se pencher sur les tendances politiques au sein de l’équipe de France, et sans bien évidemment faire un sondage, la tendance parait très claire. « Si vous faites un vote, pas sûr du tout que cela reflète le vote des Français de dimanche », explique ainsi une source des Bleus au quotidien sportif. Autrement dit, ce n’est probablement pas Jordan Bardella qui sortirait en tête d’un vote en équipe de France, même si le résultat est bien évidemment pris en compte sur les 50 millions d’électeurs français, et non pas sur le groupe de Didier Deschamps.