EdF ‍: Barcola calme les Ultras de l'OL, Henry est sur les fesses

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France Espoirs sauce Thierry Henry a deux rencontres des éliminatoires de l'Euro 2025 à préparer contre le Danemark et la Slovénie. Deux rencontres que pourrait disputer Bradley Barcola.

Tout juste transféré au PSG, Bradley Barcola a vécu de fortes émotions ce dimanche soir au... Groupama Stadium. Ironie du calendrier, le premier match que le jeune attaquant a disputé avec le club de la capitale était contre l'OL. Rentré en fin de rencontre sous les huées de ses anciens supporters, Barcola aurait pu inscrire un but. Car ancien club ou pas, le joueur du Paris Saint-Germain a joué avec courage et personnalité. Et ce n'est pas passé inaperçu auprès du coach des Espoirs, Thierry Henry. Ce dernier est impressionné par la force mentale de Bradley Barcola et lui fait confiance pour continuer sur sa lancée au plus haut niveau.

Barcola, Henry lui tire son chapeau

Présent en conférence de presse ce lundi, l'ancien consultant de Prime Video a en effet dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien de l'Olympique Lyonnais. « Ce n'est pas facile. Quand j'ai vu que son premier match, c'était OL-PSG… Pourquoi ne pas commencer par ça ? Je ne suis pas le coach du PSG. Enrique l'a fait entrer. Même avant que je ne sois le sélectionneur des Espoirs, j'avais vu sa personnalité avant, sa manière de jouer, de défier les défenseurs. Dire qu'il veut partir, le faire, rentrer et avoir de la personnalité, je l'avais vu avant. Il n'aura pas besoin de confort et de réconfort. Il peut-être content », a notamment indiqué Thierry Henry qui a la chance de pouvoir compter sur une très belle génération de joueurs. A lui d'en tirer le meilleur, ce que Sylvain Ripoll n'avait pas réussi à faire en six ans.