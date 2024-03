EdF ‍: Deschamps viré, Zidane nommé, la condition est fixée ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France aborde l'Euro 2024 dans la peau d'une équipe favorite pour l'emporter. Didier Deschamps en est bien conscient, alors qu'une absence des demi-finales pourrait provoquer son départ avec deux ans d'avance.

Même la défaite à domicile face à l’Allemagne n’a pas fait sourciller Didier Deschamps. Le sélectionneur national de l'équipe de France possède une telle confiance dans son groupe et de telles certitudes sur sa capacité à aller loin dans chaque compétition, que sa position n’est pas réellement remise en cause à la moindre défaillance. Et pourtant, dans cette défaite de ce samedi à Lyon, il y avait clairement des indications inquiétantes sur le jeu déployé, le manque d’animation offensive sans Antoine Griezmann, ou la complémentarité défensive aux fraises. Des missions qui incombent au sélectionneur national, qui est en place depuis désormais plus de 10 ans. Et pour encore plus de deux ans, puisque son contrat court désormais jusqu’en 2026, après la Coupe du monde américaine.

Zidane attend son heure pour les Bleus

𝑴𝑨𝑹𝑺𝑬𝑰𝑳𝑳𝑬, terre de passion et de football, accueille les Bleus à l’Orange Vélodrome 💙



🇫🇷 France 🆚 Chili 🇨🇱

⌚️ 21h00 sur @TF1 📺#FRACHI | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ApGs6pNHj0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2024

Une prolongation longue durée qui a fait lever des sourcils au sein de la FFF, alors que Noël Le Graët a très rapidement donné un contrat à long terme à son entraineur principal à l’issue de la Coupe du monde 2022, contre l’avis du comité exécutif. Si cette décision a été très discutée mais tout de même validée en force, c’est désormais l’avenir qui est évoqué. En effet, selon Le Figaro, le contrat longue durée ne rend pas Didier Deschamps intouchable. Après l’échec de l’Euro 2020 où la France avait été sortie en huitièmes de finale, une nouvelle contre-performance remettrait son poste en jeu. Si les Bleus n’atteignent pas au minimum les demi-finales, le tournoi sera considéré comme raté, et le nom de Zinedine Zidane sera alors impossible à éviter. Un coup de pression presque logique pour une équipe deux fois finaliste de la Coupe du monde, et qui est la grande favorite de cet Euro.

Mais la pression est aussi mise par Zizou en personne, qui refuse tous les projets et se prépare à entrer en action si le poste se libérait cet été. Car en cas de départ de « DD » sauf si l’ancien Ballon d’Or craquait et prenait les commandes d’un club rapidement, il ne fait aucun doute que le nom de son successeur désiré serait bien Zidane.