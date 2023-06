EdF ‍: Avant France-Grèce, Deschamps pousse un coup de gueule

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

À l’occasion du dernier match de la saison face à la Grèce ce lundi, Didier Deschamps prévoit d’aligner la meilleure équipe de France possible en faisant avec la forme des uns et des autres.

Depuis début juin, la plupart des joueurs de Ligue 1 ou des championnats étrangers sont en vacances. Enfin pas tous vu que la dernière période internationale de la saison va encore s’étendre jusqu’au début de la semaine prochaine. Après, il sera l’heure pour les internationaux de prendre un repos bien mérité suite à une très longue saison, marquée notamment par une Coupe du Monde en plein hiver. Au coeur de l’équipe de France par exemple, certains joueurs ont disputé plus de 60 matchs en 2022-2023. Un exercice hors norme qui peut pousser Didier Deschamps à ne pas aligner son équipe-type face à la Grèce lundi, lors de la 4e journée des qualifications pour l’Euro 2024 ? La réponse du sélectionneur des Bleus est assez cash, avec en prime, un petit tacle pour les instances.

« Il faut protéger les joueurs »

Didier Deschamps avant le match des Bleus contre la Grèce : « Un très bel adversaire » https://t.co/4QpnvY2Nz0 pic.twitter.com/ZxzYwNKaUj — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 18, 2023

« Si je vais faire des changements ? Comme si j'allais vous le dire (sourires). Mais les 23 sont censés être disponibles. Je ferai en sorte de ne pas faire de rotations pour faire des rotations. Je n'ai pas encore tous les éléments. Des joueurs ont joué plus de 60 matchs, c'est beaucoup. Même s'il y a de nombreuses choses qui permettent de mieux récupérer, les organismes sont très sollicités. Ce qui change, c'est la fréquence, il n'y a plus beaucoup de périodes à un match par semaine. Mais vu ce qui est prévu et les nouvelles compétitions, ça fait un moment que le calendrier est très chargé. La période de vacances est importante sur le plan psychologique et physique. Il faut protéger les joueurs et ne pas négliger les temps de récupération », a lancé, en conférence de presse, Deschamps, qui veut finir la saison en beauté en dominant cette « très belle équipe » de Grèce. En cas de victoire contre le second du Groupe B, la France ferait en tout cas un grand pas vers l’Euro 2024 en Allemagne.